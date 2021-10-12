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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 123 bin 81'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 213 artarak 123 bin 81'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 bin 391 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1869'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 729 bin 785'e yükseldiği ülkede, 213 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 81'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 124 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 46 milyon 250 bin 501 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 20 milyon 778 bin 880 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 67 milyon 29 bin 381 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 7 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 108 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 248 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 85 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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