İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 197 artarak 125 bin 716'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10 bin 644 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1462'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 888 bin 100'e yükseldiği ülkede, 197 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 716'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 127 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 51 milyon 738 bin 578 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 31 milyon 718 bin 775 kişiye ikinci dozu, 72 bin 563 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 83 milyon 529 bin 916 doz aşı uygulandı.

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