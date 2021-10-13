İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 194 artarak 123 bin 275'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 194 artarak 123 bin 275'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 12 bin 298 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1699'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 742 bin 83'e yükseldiği ülkede, 194 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 275'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 26 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

7 şehir "yüksek riskli" kategoride

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 46 milyon 809 bin 100 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 21 milyon 548 bin 208 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 68 milyon 357 bin 307 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 7 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 108 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 248 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 85 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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