İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 181 artarak 124 bin 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 844 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1804'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 796 bin 659'a yükseldiği ülkede, 181 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 124 bin 256'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 693 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 48 milyon 956 bin 693 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 25 milyon 156 bin 987 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 74 milyon 113 bin 680 doz aşı uygulandı.