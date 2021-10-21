İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 178 artarak 124 bin 763'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 788 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1654'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 833 bin 525'e yükseldiği ülkede, 178 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 124 bin 763'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 486 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 50 milyon 36 bin 416 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 27 milyon 604 bin 934 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 77 milyon 641 bin 350 doz aşı uygulandı.