İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 125 bin 363'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 125 bin 363'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 516 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1171'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 868 bin 360'a yükseldiği ülkede, 140 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 363'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 256 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 51 milyon 158 bin 858 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 30 milyon 139 bin 400 kişiye ikinci dozu, 62 bin 514 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 81 milyon 360 bin 772 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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