İran'da kırmızı seviyedeki şehirler artıyor

İran'da artan korona virüs vakaları sonrası güncellenen son risk haritasında ülkedeki kırmızı ve turuncu seviyelerdeki şehir sayılarında artış yaşandığı görüldü.

İran'da artan korona virüs vakaları ülkede "yüksek riskli" anlamına gelen kırmızı, "orta riskli" olan turuncu seviyelerdeki şehir sayılarının artmasına neden oldu.

İran Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, 6 şehir kırmızı ve 11 şehir ise turuncu seviyeye yükseldi. Paylaşılan güncel risk haritasına göre, Seçahan, Abyek, Şehr Babek, Aştiyan, Tefreş ve Erdekan şehirleri kırmızı seviyeye yükselirken, ağırlıklı olarak ülkenin kuzeyinde yer alan 11 şehir ise turuncu seviyeye yükseldi. Ülke genelinde açıklanan son risk haritasına göre, 22 şehir "yüksek riskli" olarak tanımlanan "kırmızı", 127 şehir ve ilçe "orta riskli" olarak tanımlanan "turuncu" ve 86 ilçe "risksiz" olarak tanımlanan "mavi" kategoride yer alıyor.

Şehirlerarası seyahat yasağı devam ediyor

Ülke genelinde kırmızı ve turuncu kategorilerdeki şehir sayısında artış yaşanırken, riskli şehirlerde seyahat yasağı uygulaması devam ediyor. İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Ahmed Şirani, kırmızı ve turuncu kategoride yer alan bölgelerde şehirlerarası seyahat yasağının uygulanmaya devam ettiğini belirtti. Şirani, "Risk haritasında kırmızı ve turuncu seviyede olan yerlerde şehirlerarası seyahat yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu şehirlere giriş ve çıkışlar yasaklı" dedi. Ayrıca Şirani, ülke genelinde tüm şehirlerde yerel saatle 22.00-03.00 saatleri arasında uygulanan araçların trafiğe çıkma yasağının uygulanmaya devam ettiğini ve bu yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağını söyledi.

İran'da dün açıklanan son verilere göre, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde 9 bin 174 yeni vaka tespit edilirken, 171 kişi ise hayatını kaybetti. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri