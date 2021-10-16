İran'da eski Merkez Başkanı Seyf'e 10 yıl hapis cezası - Haberler
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İran'da eski Merkez Başkanı Seyf'e 10 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran'da eski Merkez Başkanı Seyf'e 10 yıl hapis cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hudaiyan, eski Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf döviz piyasasında manipülasyona neden olmak ve piyasaya zarar vermek suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hudaiyan, eski Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf döviz piyasasında manipülasyona neden olmak ve piyasaya zarar vermek suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Seif'in 2 yardımcısı da 8 ve 13'er yıl hapse mahkum oldu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hudaiyan, eski Merkez Bankanı Başkanı Veliyullah Seyf ve iki yardımcısı Ahmed Arakçi ile Salar Agahani'nin döviz piyasasında manipülasyona neden olmak ve piyasaya zarar vermek suçlarından hapis cezasına çarptırıldıklarını açıkladı. Hudaiyan, eski Merkez Bankanı Başkanı Seyf'in 10 yıl, Arakçi'nin 8 yıl ve iş adamı Agahani'nin ise 13 yıl hapis cezası aldığını belirtti. Hudaiyan, Agahani'nin rüşvet vererek piyasaya toplamda 160 milyon dolar ve 20 milyon Euro kaçak döviz sürdüğünü ifade etti.

Üç ismin döviz piyasasını bozmak ve piyasaya yasadışı yollarla kaçak döviz sokmak suçlamasından yargılandığı ifade edildi. Seif, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetiminde 2013'ten 2018'e kadar merkez bankasını yönetmişti. 2018'de ABD Hazine Bakanlığı, İran destekli Hizbullah'a milyonlarca dolar transfer etmesine yardım ettiği için Seif'e yaptırım uygulamıştı. - TAHRAN

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