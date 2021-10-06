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İran'da Abadi yeni Merkez Bankası Başkanı oldu

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da Abadi yeni Merkez Bankası Başkanı oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti, Ali Salih Abadi'yi yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atadı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti, Ali Salih Abadi'yi yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atadı.

Ülkede 5 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Reisi'nin Meclise sunduğu kabinenin 25 Ağustos'ta güvenoyu almasının ardından bugün de Merkez Bankası Başkanlığına yeni bir isim atandı.

Reisi hükümeti, devlete bağlı İran Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Ali Salih Abadi'yi Ekber Kemicani'nin yerine Merkez Bankası Başkanlığına getirdi. Abadi, atamasının ardından bugün Bakanlar Kurulu toplantısına da katıldı.

Devlet televizyonuna açıklamada bulunan Abadi, enflasyonun kontrol altına alınması, kurda istikrarın sağlanması ve bankacılık ağının kontrol edilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Abadi, "Petrol dışı ihracatı artırmaya çalışacağız. Bu Merkez Bankasının stratejik öncelikleri arasında yer alacaktır. Muhtelif ülkelerdeki paranın serbest bırakılması için girişimlerde bulunacağız. Bu dövizi ithalat yoluyla ülke ticaretine dahil edeceğiz. İthalatçıların döviz ihtiyacını karşılamak çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

İran'da Hasan Ruhani hükümeti döneminde Merkez Bankası Başkanlığını yürüten Abdulnasır Himmeti'nin cumhurbaşkanlığına aday olmasının ardından yerine Kemicani getirilmişti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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