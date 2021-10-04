İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Kuhreng ilçesi olan deprem, yerel saatle 06.09'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan haberler de, depremin ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği, yaralananların olduğu ve bazı evlerin de hasar gördüğü aktarıldı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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