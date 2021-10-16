İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zerend ilçesi olan deprem, yerel saatle 15.16'da kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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