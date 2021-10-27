İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Benzin sistemine yapılan siber saldırı ne ilk ne de son" - Haberler
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Benzin sistemine yapılan siber saldırı ne ilk ne de son"

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran Cumhurbaşkanı Reisi:

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, benzin sistemine yapılan siber saldırının "ne ilk ne de son" olduğunu belirterek, yetkililerden buna hazırlıklı olmalarını istedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, benzin sistemine yapılan siber saldırının "ne ilk ne de son" olduğunu belirterek, yetkililerden buna hazırlıklı olmalarını istedi.

Ülke genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırılar nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine Petrol Bakanlığına "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Reisi, burada açıklamalarda bulundu.

Halkın endişeye kapılmaması için çaba gösterdiklerini söyleyen Reisi, "Benzin sistemine yapılan siber saldırı ne ilk ne de sondur. Petrol Bakanlığı ve diğer tüm kurumlar saldırıları engellemek ve karşı koymak için gerekli adımları atmalıdır. Gelen raporlara göre, düşman, ülkede sorun çıkarmayı ve halkın tepkisini artırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Reisi, daha sonra Tahran'daki bir benzin istasyonunu ziyaret ederek, yaşanan soruna dair araç sahipleri ve benzincilerle sohbet etti.

İran genelinde benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle birçok yerde akaryakıt satışı yapılamıyor ve araçlar benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Benzin sistemine yapılan siber saldırı ne ilk ne de son

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Benzin sistemine yapılan siber saldırı ne ilk ne de son

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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