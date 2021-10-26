İran, akaryakıt sistemine yapılan siber saldırıyı doğruladı

İran Ulusal İnternet Merkezi, yerel saatle 11.00'de ülkedeki akaryakıt dağıtım sistemine siber saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

İran'da başkent Tahran dahil olmak üzere ülke genelinde akaryakıt dağıtım sistemine yönelik siber saldırı nedeniyle benzin satışları durmuş, benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Benzin İstasyonları Odası Başkanı Humayun Salihi, siber saldırının araştırıldığını ifade etmişti.

İran Ulusal İnternet Merkezi tarafından ülke genelinde benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt sorununa ilişkin bildiri yayınlandı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00'de ülkedeki akaryakıt dağıtım sistemine siber saldırı gerçekleştiği bildirilerek, "Yerel saatle 11.00'de benzin istasyonlarındaki akaryakıt dağıtım sistemini hedef alan bir siber saldırı gerçekleşti. Bu nedenle istasyonların akaryakıt dağıtım sistemi ile bağlantısı koptu" ifadeleri kullanıldı.

Yetkili kurumların benzin istasyonlarındaki sorunu çözmeye çalıştıklarının belirtildiği açıklamada, önümüzdeki saatlerde akaryakıt sisteminin yeniden çalışmaya başlayacağı ifade edildi. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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