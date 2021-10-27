Iraklı yetkililerinden Diyala'daki terör saldırısına tepki

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci, Diyala'da 11 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısının hesabının sorulacağını belirtti.

Araci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak güçlerinin bu saldırının faillerini hücrelerine kadar takip edeceğini ve intikamını alacağını" ifade etti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, halka yönelik bu terör saldırısının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Teröristlerin Diyala ilinde sivilleri hedef alması, vahşetlerinin açık kanıtı, ulusal safları ve toplumsal uyumu istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ise yaptığı açıklamada, "terörizme" karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sadr, "siyasi partilerin teröre karşı dikkatli olması ve mecliste sandalye için mücadeleyi bırakması" gerektiğini kaydetti.

Irak yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın salı günü Diyala kentine bağlı bir köye saldırması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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