Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2) - Haberler
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Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2)

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2)

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIEskişehir'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood ile cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in son görüntüleri ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR (DHA) - SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood ile cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yenibağlar Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mohammed ile Sally'nin eve birlikte yürüdükleri anlar yer aldı.


Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2)

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
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 Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım

Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım
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Haber: Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2) - Haberler
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