Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood ile cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yenibağlar Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mohammed ile Sally'nin eve birlikte yürüdükleri anlar yer aldı.