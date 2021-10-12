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Irak Yüksek Seçim Komisyonu: Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Irak Yüksek Seçim Komisyonu: Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimin sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinin başladığını duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimin sonuçlarına ilişkin itiraz sürecinin başladığını duyurdu.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumane Gulayi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, açıklanan ilk seçim sonuçlarına yönelik itirazların 3 gün içerisinde yapılabileceğini belirtti.

İtirazların ulusal ofise, valiliğe, komisyonun herhangi bir seçim dairesine, yetkili bölge ofisine veya doğrudan yargıya iletilebileceğini kaydeden Gulayi, "Komisyon, Yargı Seçim Kurumunun taleplerine ve itirazlarla ilgili sorularına 7 iş gününü geçmeyen bir süre içerisinde yanıt verir." ifadelerini kullandı.

Irak'ta seçimin kazananı Sadr Grubu

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi oldu. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

Kürt partiler ise Meclise 61 vekil gönderdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 32, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 15, Yeni Nesil Hareketi 9, Kürdistan İslami Parti 4 ve Adalet Partisi de 1 sandalye elde etti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 41'de kaldı.

Amiri, seçim sonuçlarına itiraz etti

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, bugün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirmişti.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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