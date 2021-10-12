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Irak Yüksek Seçim Komisyonu oyların yaklaşık yüzde 6'sının elle sayılmasını planlıyor

AA - Haberler | Güncel
Irak Yüksek Seçim Komisyonu oyların yaklaşık yüzde 6'sının elle sayılmasını planlıyor

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimde kullanılan oyların yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden 60 bin oyun elle sayılacağını açıkladı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimde kullanılan oyların yaklaşık yüzde 6'sına tekabül eden 60 bin oyun elle sayılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Adnan Celil Halef, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, oyların sayımına ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Halef, toplam 18 ildeki seçim merkezlerinden 3 bin 100'ünde kullanılan oyların yarın ya da yarından sonra başkentte yer alan Komisyonun ulusal merkezinde elle sayılacağını belirtti.

Seçim günü oy kullanma işlemi sırasında elektronik cihazların arızalanması nedeniyle bu merkezlerde kullanılan yaklaşık 60 bin oyun medya ve uluslararası gözlemcilerin huzurunda elle sayılacağını kaydeden Halef, açıklanan seçim sonuçlarının kullanılan oyların yüzde 94'ünü temsil ettiğini, elle sayılacak oy miktarının ise yüzde 6'sı olduğunu aktardı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, gün içinde yaptığı açıklamada, seçimin sonuçlarına ilişkin 3 günlük itiraz sürecinin başladığını duyurmuştu.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

Irak'ta seçimin kazananı Sadr Grubu

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi oldu.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 41'de kaldı.

Amiri seçim sonuçlarına itiraz etti

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, bugün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirmişti.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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