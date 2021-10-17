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Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını yayımladı

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını yayımladı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), parlamento seçimlerinin resmi sitelerinde yayımlandığını, herkesin ulaşma imkanına sahip olduğunu duyurdu.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK), parlamento seçimlerinin resmi sitelerinde yayımlandığını, herkesin ulaşma imkanına sahip olduğunu duyurdu.

Ysk Başkanı Adnan Celil, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, 3 bin 681 seçim merkezindeki elle sayılma işleminin tamamlandığını, elektronik ayrım işlemiyle yüzde 100 mutabık olduğunu bildirdi.

Genel seçimlere ilişkin sonuçların YSK'nin internet sitesinde yayımlandığını söyleyen Celil, sonuçlara herkesin ulaşabileceğini belirtti.

"YSK tüm siyasi oluşumlara eşit mesafede durmaktadır" diyen Celil, kurumun görevinin seçmenlerin oylarını korumak olduğunu, bunda da başarılı olduğunu vurguladı.

Celil, seçim sonuçlarının onaylanana dek resmi olmayan sonuçlar olarak kalacağını hatırlattı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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