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Irak yargısı seçim sonuçlarına yapılan itirazları reddetti

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Irak yargısı seçim sonuçlarına yapılan itirazları reddetti

Irak yargısı 10 Ekim'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin açıklanan ilk sonuçlarına ilişkin yapılan tüm itirazları reddetti.

Irak yargısı 10 Ekim'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin açıklanan ilk sonuçlarına ilişkin yapılan tüm itirazları reddetti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Medya ve Halkla İlişkiler Direktörü Hassan Selman, "Es-Sabah" gazetesine verdiği demeçte, genel oylamanın bitiminden sonra açıklanan ilk sonuçlara ilişkin yapılan itiraz sayısının 1360'a ulaştığını söyledi.

"Şimdiye kadar gelen tüm itirazlar Irak yargısına sunuldu ve yargı makamı da itirazları tamamen reddetti." diyen Selman, ret gerekçelerine ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde nihai olmayan sonuçlara göre Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakan Haydar el-İbadi ile Şii dini ve siyasi lider Ammar el-Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Sadr dışındaki söz konusu Şii gruplar, seçimlere "şaibe" karıştığını ileri sürerek sonuçlara itiraz ediyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 17 Ekim'de genel seçim sonuçlarının resmi sitelerinde yayımlandığını ve herkesin erişimine sunulduğunu duyurmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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