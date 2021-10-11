Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı - Haberler
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Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı.

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı sonuca göre, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi 2, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2, Kürdistan Yurtseverler Birliği 3 ve Yeni Nesil Hareketi 1 vekil çıkarırken, Araplar da Mecliste 4 sandalye elde etti.

Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu seçimi önde götürüyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı - Haberler
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