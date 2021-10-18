Son dakika haber! Irak'ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Irak'ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Irak'ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat'taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin yakalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 2016 yılında yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan Bağdat'taki el-Karrade patlamasının faili Gazvan el-Rubai'nin yakalandığını duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen ve yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan el-Karrade saldırısının failinin yurt dışında yakalandığını belirtti. El-Kazımi, "Iraklıların kalbinde derin bir yara açan el-Karrade patlamasının faili, 5 yıl aradan sonra kahraman güçlerimiz tarafından yakalandı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırının failinin yurt dışında yakalandığına dikkat çeken el-Kazımi, "İstihbarat servisinin sürdürdüğü zorlu bir takibin ardından el-Karrade ve başka saldırıların sorumlusu ve kod adı Ebu Ubeyde el-Bağdadi olan terörist Gazvan el-Rubai, yurt dışında düzenlen bir operasyon sonucunda yakalandı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıklamıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title