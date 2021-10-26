Irak'ta yol çalışması sırasında tarihi keşif

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ( Ikby ) yaptığı yol çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıl öncesine ait tarihi eserler bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Germiyan bölgesine bağlı Kelar ilçesindeki yol çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıl öncesine ait tarihi eserler bulundu. IKBY'nin Germiyan Tarihi Eserler Dairesi, bölgedeki yol çalışmalarına ara verildiğini ve kazı çalışmalarına başlandığını belirterek "Çok sayıda tarihi eserin bulunduğu bölgeye uzman bir ekip gönderildi." açıklamasında bulundu.

Tarihi eserlerin çıkarılmasının 12 gün süreceği açıklanırken, "3500 - 3100 yıl öncesine dayanan ve Kassitler uygarlığına ait tarihi eserler arasında çömlek parçaları, arkeolojik tuğlalar ve mezarlar bulundu" denildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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