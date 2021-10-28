Irak'ta Uluslararası Babil Festivali 18 yıl aradan sonra yeniden yapılıyor

Irak'ta ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinden bu yana yapılmayan Uluslararası Babil Festivali etkinlikleri 18 yıl aradan sonra geniş katılımla yeniden düzenlendi.

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Babil antik kentinde düzenlenen festivalin açılışında, Babil uygarlığını simgeleyen gösteriler yapıldı.

Irak Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 gün sürecek olan festivalin Rusya, İtalya, İspanya, Hollanda, Mısır, Suriye ve Kuveyt başta olmak üzere 54 ülkenin katılımıyla başladığı belirtildi.

Iraklı ve yabancı sanatçılar ile grupların katıldığı festivalde, defile, müzik ve resim etkinliklerinin de yer aldığı kaydedilen açıklamada, festival kapsamında planör ve balon faaliyetleri, Dabke olarak isimlendirilen geleneksel halk oyunları ve kültürel, edebi ve sanatsal etkinliklerin de gerçekleştirildiği aktarıldı.

Tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine kadar uzanan Babil antik kenti, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Babil Asma Bahçeleri'nin yanı sıra Hammurabi Dikilitaşı ve Babil Aslanı ile meşhur.

İlki 1985 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Babil Festivali, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgali ve ülkenin son yıllarda tanık olduğu siyasi-güvenlik gerilimler nedeniyle yapılamıyordu.

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