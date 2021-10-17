Irak'ta Şii parti ve milislere bağlı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Salahaddin ve güneydeki bazı bölgelerde Şii parti ve milislere bağlı gruplar, seçim sonuçlarını protesto etti.

Bağdat'ın kuzeyindeki Şaab ve Hüseyniye'de sokağa çıkan gruplar, araç lastiklerini ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.

Ülkenin güneydeki Kut kenti ile Salahaddin'e bağlı Duceyl ilçesinde de sokağa çıkan bir grup, Irak Yüksek Seçim Komiserliğini protesto etti. Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirten grup, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabilmişti. Seçimde kan kaybeden Fetih Koalisyonu içerisinde yer alan gruplar, seçim sonuçlarına "şaibe" karıştığı iddiasıyla açıklanan sandalye sayısını kabul etmediklerini duyurmuştu.