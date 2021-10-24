Irak'ta Şii parti ve milis grup destekçileri, seçim sonuçlarını protesto için Yeşil Bölge yakınında toplandı

Irak'ta Sadr Hareketi dışındaki Şii siyasi parti ve milis grup destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınında bir araya geldi.

Seçimde kaybeden Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi destekçileri, seçim sonuçlarına tepki göstererek, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin girişine doğru yürüdü.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, eylemcilerin, Irak makamları tarafından beton bloklarla kapatılan ve Yeşil Bölge'nin girişinde yer alan köprüye doğru yürüyüşe geçtiği görülüyor.

Seçim sonuçlarını tanımadıklarını ifade eden eylemciler, elle sayım yapılması taleplerini yineliyor.

Irak güvenlik güçleri ise bölgede ve köprü çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi destekçilerinin başkentte bir süredir devam eden oturma eyleminden dolayı yolların önemli bölümü trafiğe kapalı tutuluyor. Bu nedenle oluşan aşırı trafik dikkati çekiyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu kesin olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

Hükümet kurma çalışmalarında ise henüz hiçbir ilerleme kaydedilmedi.