Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41 oldu - Haberler
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Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41 oldu

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41 oldu

Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı.

Irak'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 41 olduğu kaydedildi.

Seçim sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor.

Irak'ta, Ekim 2019'da, dönemin hükümetine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, erken seçim yapılmasını talep ediyordu. Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet, erken seçim tarihini 10 Ekim 2021 olarak açıklamıştı.

Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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Haber: Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41 oldu - Haberler
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