Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri 'seçim sonuçlarını kabul etmediklerini' açıkladı - Haberler
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Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri "seçim sonuçlarını kabul etmediklerini" açıkladı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirdi.

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirdi.

Amiri, yaptığı açıklamada, "Bedeli ne olursa olsun oynanmış ve sahtekarlık karışmış bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz. Aday ve seçmenlerimizin hakkını tüm gücümüzle savunacağız." dedi.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurdu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi oldu. Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddüm Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

Kürt partiler ise Meclise 61 vekil gönderdi. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 32, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 15, Yeni Nesil Hareketi 9, Kürdistan İslami Parti 4 ve Adalet Partisi de 1 sandalye elde etti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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