Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü, 10 yaralı
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Terör örgütü Deaş'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel medyada çıkan haberler e göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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