Irak'ta DEAŞ saldırısı: 6 ölü, 10 yaralı

Terör örgütü Deaş'ın Irak'ın Diyala kentinde düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberler e göre, DEAŞ, ülkenin doğusundaki Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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