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Irak'ta DEAŞ saldırıları artıyor: 5 ölü

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Irak'ta DEAŞ saldırıları artıyor: 5 ölü

Son dönemde Irak'taki saldırılarını artıran terör örgütü DEAŞ, başkent Bağdat, Diyale, Kerkük ve Selahaddin'de düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Son dönemde Irak'taki saldırılarını artıran terör örgütü Deaş, başkent Bağdat, Diyale, Kerkük ve Selahaddin'de düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak'taki seçimlerden sonra saldırılarını özellikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştıran terör örgütü DEAŞ üyesi 2 teröristin, saldırı hazırlığında bulundukları başkent Bağdat yakınlarında etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Tarımiye ile el-Raşidiye bölgeleri arasında 2 teröristin termal kamera tarafından görüntülendiği ve Irak ordusunun 2 teröristi yakalamak için pusu kurduğu aktarıldı. Teröristlerin Dicle Nehri kenarında bulunan kamışlar arasına sızarak saklandıklarının belirtildiği açıklamada, operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyuruldu.

El-Mikdadiye ilçesine bağlı Brvana el-Sağirye köyünde evlerine gitmekte olan 2 polis memuru uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Iraklı güvenlik yetkilileri Kerkük'ün Dakuk ilçesinde 1 askerin keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğünü duyururken, Selahaddin vilayetinde de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği silahlı saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

2014 yılının ortasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın, 2017 yılının sonunda ülkeden çıkarıldığı açıklansa da örgütün saldırıları halen sürüyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu-İHA)

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