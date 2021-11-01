Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12'ye düşürüldü - Haberler
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Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12'ye düşürüldü

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Irak'ta Covid-19 aşı yaşı 12'ye düşürüldü

Irak'ta okulların açılmasıyla birlikte Covid-19 aşı yaşı 12'ye düşürüldü.

Irak'ta okulların açılmasıyla birlikte Covid-19 aşı yaşı 12'ye düşürüldü.

Irak'ta okulların açılmasıyla birlikte aşı yaşı da düşürüldü. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'a karşı 12 yaş ve üstü çocuklara Pfizer-BioNTech aşısı yapılması tavsiyesi üzerine 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da korona virüsü (Covid-19) aşısı uygulama kararı alındığı duyuruldu.

Irak'ta salgının başından bu yana 2 milyon 56 bin 401 vaka tespit edilirken, 23 bin 196 can kaybı yaşandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 5 milyondan fazla kişi Covid-19'a karşı aşılandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

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