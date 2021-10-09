Irak'ta, Alman medyasına çalışan gazeteciden iki gündür haber alınamıyor - Haberler
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Irak'ta, Alman medyasına çalışan gazeteciden iki gündür haber alınamıyor

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ta, Alman medyasına çalışan gazeteciden iki gündür haber alınamıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Alman Deutsche Welle (DW) televizyon kanalı muhabiri Ali Abduzzahra'dan 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Alman Deutsche Welle (DW) televizyon kanalı muhabiri Ali Abduzzahra'dan 2 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Irak Gazeteci Özgürlükleri Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta DW muhabirliği yapan Abduzzahra ile 7 Ekim Perşembe akşamı saat 23.00'te irtibatın kesildiği belirtildi.

Açıklamada, kayıplara karışan Iraklı gazetecinin nerede olduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.

Irak'ta yarın yapılacak erken genel seçimlerden dolayı Bağdat'ta günlerdir alınan üst düzey güvenlik önlemlerine rağmen gazetecinin ortadan kaybolması tartışmalara neden oldu.

Ülkedeki azınlıklar üzerine çalışmaları olan Abduzzahra'nın kaçırıldığı iddia ediliyor.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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