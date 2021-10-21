Irak, Suriye sınırına 650 kilometre güvenlik bariyeri kurduğunu duyurdu
Irak ordusu, ülkeye teröristlerin sızmasını önlemek için Suriye sınırına dikenli teller ve gözetleme kulelerinden oluşan 650 kilometrelik güvenlik bariyeri kurulduğunu açıkladı.
Irak ordusu, ülkeye teröristlerin sızmasını önlemek için Suriye sınırına dikenli teller ve gözetleme kulelerinden oluşan 650 kilometrelik güvenlik bariyeri kurulduğunu açıkladı.
Irak ordu sözcüsü Yahya Resul, resmi haber ajansı İNA'ya yaptığı açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütlerinin ülkesi için hala tehlike arz etmeye devam ettiğini belirtti.
Sözcü Resul, Suriye tarafı ile birlikte gözetleme kuleleri, termal kameralar ve dikenli tellerden oluşan 650 kilometre uzunluğundaki güvenlik bariyerini tamamladıklarını kaydetti.
Irak güvenlik güçlerinin ülke sınırlarını iyi bir şekilde koruduğunu dile getiren Resul, Irak-Suriye sınırının tamamını kontrol altına almak ve teröristlerin Irak'a sızmasını engellemek istediklerini aktardı.
Suriye sınırından terör örgütü DAEŞ ve PKK unsurlarının sızma girişimleri uzun süredir Irak için güvenlik endişesi oluşturmaya devam ediyor.
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