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Irak seçimlerinde IKBY'de KDP birinci gelirken, Goran büyük yenilgi aldı

AA - Haberler | Güncel
Irak seçimlerinde IKBY'de KDP birinci gelirken, Goran büyük yenilgi aldı

Irak seçimlerinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oylarını artırarak birinci olurken, milletvekili çıkartamayan ve seçimlerin ardından lideri istifa eden Goran (Değişim) Hareketi büyük bir yenilgi aldı.

Irak seçimlerinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ( Ikby ) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oylarını artırarak birinci olurken, milletvekili çıkartamayan ve seçimlerin ardından lideri istifa eden Goran (Değişim) Hareketi büyük bir yenilgi aldı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde nihai olmayan sonuçlara göre, 12 Mayıs 2018'deki genel seçimlerde toplamda 58 milletvekili çıkaran Kürt partiler Meclise 61 vekil gönderdi.

Mayıs 2018'de yapılan genel seçimlerde 25 sandalye elde eden KDP, koltuk sayısını artırarak 32'ye ulaştı.

2018'de Irak Meclisine 18 vekil sokan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de bu seçimlere Goran (Değişim) Hareketi ile ittifak kurarak girmesine rağmen 15 vekil elde etti.

Geçen seçimlerde 5 sandalye kazanan Goran ise bu seçimlerde milletvekilliği kazanamadı. Seçimlerde büyük bir yenilgi alan partinin lideri Ömer Seyit Ali ve Yürütme Kurulu istifa etti.

2018 seçimlerinde Bağdat'a 4 milletvekili gönderen Yeni Nesil Hareketi ise bu seçimlerde oylarını katlayarak 9 koltuk kazandı.

Seçimlerde Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 4, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) ise 1 sandalye elde etti. İki parti, 2018'de ikişer sandalye elde etmişti.

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