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Irak Meclisinde birinci grup olduklarını açıklayan Sadr Açıklaması

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak Meclisinde birinci grup olduklarını açıklayan Sadr Açıklaması

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, genel seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına göre yeni Meclisteki en büyük grup olduklarını açıklayarak, taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, genel seçimlerin nihai olmayan sonuçlarına göre yeni Meclisteki en büyük grup olduklarını açıklayarak, taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.

Sadr, grubunun kesin olmayan sonuçlara göre Meclisteki çoğunluğu elde etmesinin ardından açıklama yaptı.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadr, şunları kaydetti:

"Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak. Direnişçi olduklarını iddia edenler ( Haşdi Şabi ) dahil kontrol dışı silahlar devlet elinde toplanmalı. Irak dinarının değerini artıracağız."

Hükümet kurma çalışmalarına da değinen Sadr, "Irak'taki tüm büyükelçiliklerle memnuniyetle çalışırız ancak hükümet kurma çalışmalarında iç işlerimize karışmamaları şartıyla." ifadelerini kullandı.

Sadr, Meclisin en büyük grubu olmaları dolayısıyla taraftarlarını kutlama yapmaya çağırdı.

Irak resmi ajansında yer alan habere göre, nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.

Meclisin ikinci büyük grubunun ise 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin (Sünni) liderlik ettiği Takaddum Partisi olduğu belirtildi.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, kesin sonuçları henüz açıklamadı.

Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade ediliyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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