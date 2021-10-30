Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel
Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü Deaş'ın saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Irak Emniyeti Basın Biriminin, ülkenin resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, terör örgütü DEAŞ'ın, Salahaddin'e bağlı Cebel Makhul bölgesinde sivillere saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği 2'sinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgedeki teröristleri bulmak için operasyon başlattığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri
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