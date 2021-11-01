Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, baba Fehmi ve anne Elife Çiftçi ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına getirildi.

Cenaze törenine, şehit Çiftçi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Fehmi Çiftçi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.???????

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından İslam Çiftçi'nin naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.???????

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