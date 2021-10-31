Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için tören düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Çiftçi'nin cenazesi, buradan memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacak.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.