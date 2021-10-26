Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 5 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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