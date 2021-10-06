Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde 4 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde 4 terör örgütü Pkk mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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