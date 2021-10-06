Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde 4 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde 4 terör örgütü Pkk mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi: MİT, Dağlıca saldırısına katılan teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

 Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...

Son dakika haber: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan...

 TSK'dan büyük başarı! PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan büyük başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Mahmut Özer Donald Trump Mithat Sancar
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:40:56. #1.12#