Son dakika haber: MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan Pkk'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri