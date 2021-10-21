Son dakika haber... MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

 MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKKKCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, Mahmur kampına giderken öldürüldü

PKK'nın sözde kadın sorumlusu, Mahmur kampına giderken öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title