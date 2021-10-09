Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terör örgütü Pkk mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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