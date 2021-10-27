Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü

Irak yönetimi, terör örgütü Deaş'ın, ülkenin doğusunda düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın, Diyala'da bir köye saldırması sonucu biri kadın 11 kişi öldü.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, söz konusu saldırıyı kınayarak, bunun terör örgütünün yanına kar kalmayacağını belirtti.

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