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Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak Başbakanı Kazımi, oyunu kullandı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim." dedi.

Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge'de bir seçim merkezinde oy verdi.

Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk seçim." dedi.

Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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