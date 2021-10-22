İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor - Haberler
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İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okullarda korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı dezenfekte işlemini aralıksız sürdürüyor.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okullarda korona virüs (Covid-19) tehdidine karşı dezenfekte işlemini aralıksız sürdürüyor.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri için büyük titizlikle okul binası içlerinde dezenfekte çalışmalarını belli aralıklarla sürdüren İpekyolu Belediyesi, bundan sonra da öğrencilerin temiz ve sağlıklı şartlarda eğitimlerini sürdürebilmesi ve ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmeleri için buna benzer çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Belediye ekipleri tarafından cuma günleri de camilerde namaz öncesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor

İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor

İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor

İpekyolu Belediyesi eğitim yuvalarını korona virüse karşı koruyor
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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