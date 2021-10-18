İpekböceği gübresi rekolteyi coşturuyor - Haberler
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İpekböceği gübresi rekolteyi coşturuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İpekböceği gübresi rekolteyi coşturuyor

Unisalver tarafından patenti alınarak Türkiye'de ve dünyada ilk defa üretilen ipekböceği gübresi çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Unisalver tarafından patenti alınarak Türkiye'de ve dünyada ilk defa üretilen ipekböceği gübresi çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Firmanın ürettiği organomineral gübre çeşitleri, kullanıldığı ürünün verim rekoltesini coşturuyor.

Türkiye ile müstesna olan bor ve ipekböceği gibi iki ürünün birleşiminden elde edilen UNI serisi gübre ürünleri, rekoltedeki artışı destekleyerek, dünya üzerindeki iklim değişikliği ve kuraklığa çare olabilecek kadar verim elde etmeyi hedeflemektedir.

Unisalver yetkilileri ürünlerinin amaçlarını, "Gece gündüz üretim için çalışan çiftçilerimizin emeklerini doğal, kaliteli toprağa zarar vermeyen gübre ürünlerimiz ile desteklemekteyiz. Mahsulün bereketli olması, kazancın fazla olabilmesi adına Ar-Ge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlıklı ve kaliteli besine herkesin ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor ve bunun doğaya saygılı çiftçilerimizin ürün rekoltelerini artırmakla mümkün olabileceğinin de bilincindeyiz. O nedenle biz firma olarak ürünlerimizle memleketimizin topraklarını bereketli ve sağlıklı kılmayı hedefliyoruz" şeklinde açıkladı.

Unisalver olarak organomineral gübre üretiminde öncü olmanın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, doğal tarım uygulamaları için büyük bir buluş gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar. 'Tarıma bereket, toprağa sağlık!' sloganıyla yola çıkan firmanın buluşunu değerlendiren tarım otoriteleri, "Dünya tarımsal buluşlar klasmanında değerlendirildiğinde doğaya dönüşü destekleyen önemli bir gelişme olduğu görülüyor" dedi.

Sağlıklı ve kaliteli tarımın rekoltesini artıran UNI serisi bitki besin desteği ürünleri aynı zamanda emsallerine uygun fiyatı ile de Türk çiftçisine destek olmayı her zaman sürdüreceklerini söyleyen Unisalver yetkilileri, sürdürülebilir tarım politikalarının geleceği kurtarmada önemli bir rolü olduğunun da altını ısrarla çizdi. - ANTALYA

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