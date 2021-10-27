IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 27. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 17. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. - Haberler
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IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 27. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 17. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

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IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 27. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 17. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 27. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 17. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 27. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 17. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. "IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinden 27. Grup ve 10. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 17. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. "

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