'IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 14. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.' - Haberler
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"IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 14. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır."

Habermetre - Haberler | Toplum

"IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 14. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

"IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 14. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. ""IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 14. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. ""IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 14. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. "

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Haber: 'IPARD II Programı 10. Çağrı Dönemi 14. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.' - Haberler
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