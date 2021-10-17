İOS 15.1 ve iPadOS 15.1 Güncellemesi 25 Ekim'de Geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İOS 15.1 ve iPadOS 15.1 Güncellemesi 25 Ekim'de Geliyor

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
İOS 15.1 ve iPadOS 15.1 Güncellemesi 25 Ekim'de Geliyor

Apple firması tarafından geliştirilen İOS 15.1 ve iPadOS 15.1 yazılım güncellemesi, can sıkan hataları düzeltirken birçok yeniliği de yanında getirecek. Şu an için test sürecinde olan yazılım 25 Ekim'de piyasada yerini alacak.

Apple, İphone 13 duyurularından kısa bir süre sonra İos 15 güncellemesini tüm uygun cihazlara sundu. Ancak bu yıl iOS sürümleri için en karmaşık yıllardan biri oldu. iOS 15 güncellemesi, yüzlerce kullanıcıyı etkileyen birkaç hatayla kullanıma sunuldu. En dikkat çekici hatalardan biri, insanların akıllı telefonlarının kilidini Apple Watch aracılığıyla açmasını engellemekti. Apple, o zamandan beri bu sorunları giderecek bir güncelleme sağlamak için çok çalışıyor. Son zamanlarda şirket, çok sayıda hata düzeltmesiyle iOS 15.0.1'i piyasaya sürdü. Ancak görünen o ki, iOS 15.1, iOS 15'in gerçek kararlı sürümü olarak yakında gelecek.

İOS 15.1 Gelen Yenilikler Yakında Kullanıcıların Hizmetine Sunulacak!

Apple, şu anda beta aşamasında olan iOS 15.1 yapısıyla hataları gideriyor. Ancak Twitter kullanıcılarından RobertCFO tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, ürünün çıkış tarihi sızdırılmış oldu.

Sızdırılan e-postaya göre, iOS 15.1 ve iPad OS 15.1 25 Ekim'de çıkacak. Bu, Apple'ın yaklaşan "Unleashed etkinliğinden" tam bir hafta sonraya tekabül ediyor.

Bu özel etkinlik 18 Ekim'de gerçekleşecek ve MacBook serisi için yenilikler getirecek ve ayrıca macOS Monterey'in resmi sunumunu gösterecek.

Bu durum, Apple'ın olaylardan bir hafta sonra yeni yazılım yayınlama politikasına uygundur. Raporlara göre iOS 15.1, FaceTime aracılığıyla arkadaşlarınızla akış içeriğini uzaktan izlemenizi ve dinlemenizi sağlayan SharePlay'i getirecek. Apple'ın yeni video codec bileşeni olan ProRes video desteğini de ekleyecek. Ayrıca Cüzdan uygulamasında COVID-19 aşı belgesi desteği ve iOS 15'teki bilinen sorunlar için hata düzeltmesi gelecek.

Apple "Unleashed" Etkinliğinde Hangi Ürünleri Tanıtılacak!

Apple firması, 14 Eylül tarihinde California Streaming etkinliğinde üst düzey cihazı olan iPhone 13 serisini ve birkaç cihazını tanıtmıştı.

Şirket, bir sonraki ürün tanıtım lansmanının detaylarını paylaştı. Apple yeni etkinliğinin ismi "Unleashed" olacağı ve bu etkinliği 18 Ekim Pazartesi günü saat 20: 00'da online'da düzenleyeceği bildirildi.

Unleashed etkinliğinde iOS 15.1 güncellemesi hakkında ön bilgilendirme verileceği bildirildi. Etkinlik hakkında konuşan Apple'ın yeni bir Mac dizüstü bilgisayar seti ortaya çıkarması bekleniyor. Bilgisayarlar arasında, 14 inç. ve 16 inç. ekrana ve 2x Retina Çözünürlüğüne sahip iki model var. Yeni dizüstü bilgisayarlar, 2016 modellerinde yapılan bazı değişiklikleri de geri getirecektir.

Dokunmatik çubuk, normal düğmeler lehine bırakılacaktır. Ayrıca, HDMI bağlantı noktası diziye geri eklenecektir. Performans açısından, yeni dizüstü bilgisayarlar daha fazla güce ve daha fazla RAM desteğine sahip Apple M1X'i getirecek.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri
Çin'den tepki çeken karar! Apple Store'dan Kuran ve İncil uygulamalarını kaldırdılar

Çin'den tepki çeken karar! Apple Store'dan Kuran ve İncil uygulamalarını kaldırdılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Cristiano Fatih Terim Sergio Perez Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Murat Kurum Rüya Tabirleri Nihal Yalçın Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İOS 15.1 ve iPadOS 15.1 Güncellemesi 25 Ekim'de Geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 19:34:53. #1.11#