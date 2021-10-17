İOS 15.1 ve iPadOS 15.1 Güncellemesi 25 Ekim'de Geliyor

Apple, İphone 13 duyurularından kısa bir süre sonra İos 15 güncellemesini tüm uygun cihazlara sundu. Ancak bu yıl iOS sürümleri için en karmaşık yıllardan biri oldu. iOS 15 güncellemesi, yüzlerce kullanıcıyı etkileyen birkaç hatayla kullanıma sunuldu. En dikkat çekici hatalardan biri, insanların akıllı telefonlarının kilidini Apple Watch aracılığıyla açmasını engellemekti. Apple, o zamandan beri bu sorunları giderecek bir güncelleme sağlamak için çok çalışıyor. Son zamanlarda şirket, çok sayıda hata düzeltmesiyle iOS 15.0.1'i piyasaya sürdü. Ancak görünen o ki, iOS 15.1, iOS 15'in gerçek kararlı sürümü olarak yakında gelecek.

İOS 15.1 Gelen Yenilikler Yakında Kullanıcıların Hizmetine Sunulacak!

Apple, şu anda beta aşamasında olan iOS 15.1 yapısıyla hataları gideriyor. Ancak Twitter kullanıcılarından RobertCFO tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, ürünün çıkış tarihi sızdırılmış oldu.

Sızdırılan e-postaya göre, iOS 15.1 ve iPad OS 15.1 25 Ekim'de çıkacak. Bu, Apple'ın yaklaşan "Unleashed etkinliğinden" tam bir hafta sonraya tekabül ediyor.

Bu özel etkinlik 18 Ekim'de gerçekleşecek ve MacBook serisi için yenilikler getirecek ve ayrıca macOS Monterey'in resmi sunumunu gösterecek.

Bu durum, Apple'ın olaylardan bir hafta sonra yeni yazılım yayınlama politikasına uygundur. Raporlara göre iOS 15.1, FaceTime aracılığıyla arkadaşlarınızla akış içeriğini uzaktan izlemenizi ve dinlemenizi sağlayan SharePlay'i getirecek. Apple'ın yeni video codec bileşeni olan ProRes video desteğini de ekleyecek. Ayrıca Cüzdan uygulamasında COVID-19 aşı belgesi desteği ve iOS 15'teki bilinen sorunlar için hata düzeltmesi gelecek.

Apple "Unleashed" Etkinliğinde Hangi Ürünleri Tanıtılacak!

Apple firması, 14 Eylül tarihinde California Streaming etkinliğinde üst düzey cihazı olan iPhone 13 serisini ve birkaç cihazını tanıtmıştı.

Şirket, bir sonraki ürün tanıtım lansmanının detaylarını paylaştı. Apple yeni etkinliğinin ismi "Unleashed" olacağı ve bu etkinliği 18 Ekim Pazartesi günü saat 20: 00'da online'da düzenleyeceği bildirildi.

Unleashed etkinliğinde iOS 15.1 güncellemesi hakkında ön bilgilendirme verileceği bildirildi. Etkinlik hakkında konuşan Apple'ın yeni bir Mac dizüstü bilgisayar seti ortaya çıkarması bekleniyor. Bilgisayarlar arasında, 14 inç. ve 16 inç. ekrana ve 2x Retina Çözünürlüğüne sahip iki model var. Yeni dizüstü bilgisayarlar, 2016 modellerinde yapılan bazı değişiklikleri de geri getirecektir.

Dokunmatik çubuk, normal düğmeler lehine bırakılacaktır. Ayrıca, HDMI bağlantı noktası diziye geri eklenecektir. Performans açısından, yeni dizüstü bilgisayarlar daha fazla güce ve daha fazla RAM desteğine sahip Apple M1X'i getirecek.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri