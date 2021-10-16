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INVAMED-RD Global NASA tedarikçisi oldu

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
INVAMED-RD Global NASA tedarikçisi oldu

RD Global, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)??????? tedarikçisi oldu.

INVAMED-RD Global, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa )??????? tedarikçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global liderlik vizyonu ile yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla sektörünün küresel bilim ve sağlık teknolojileri lideri olma yolunda ilerleyen INVAMED-RD Global artık NASA'nın resmi tedarikçisi konumunda bulunuyor.

INVAMED-RD Global, NASA'ya tıbbi sağlık ürünleri konusunda tedarik sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED-RD Global Başkanı Raşit Dinç, "Üretimini sağladığımız ürünler ve geleceği şekillendirecek yeni tedaviler üzerinde yaptığımız araştırmalarla dünyaya teknoloji ve Türk mühendisliğinin bilgi ve tecrübesini ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: INVAMED-RD Global NASA tedarikçisi oldu - Haberler
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